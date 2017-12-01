Петербуржцев приглашают в «Пряничный город»

2–3 декабря в Петербурге пройдет фестиваль «Мир пряника». Сейчас сооружается самая аппетитная инсталляция этого культурно-кулинарного мероприятия.

В центре Петербурга строят новый город. Самое сложное при осмотре таких достопримечательностей удержаться и не съесть, ведь сделаны они из пряников.



Над съедобными произведениями искусства трудились мастера из 15 стран мира. Сладкий город расположится на территории в 150 квадратных метров.



Пока точно известно только из какого материала будут строения. Архитектурные стили и предназначение зданий не знают даже организаторы. Ведь многие достопримечательности еще не успели распаковать. Вполне возможно, что пряничный населенный пункт окажется футбольной столицей.



Уже известно, как будет выглядеть главная новогодняя елка будущего города. Центральные часы, которые точно покажут наступление Нового года, и даже рояль для праздничного концерта. Съесть лакомство на фестивале «Мир пряника» всё-таки получится. Кулинары научат посетителей самостоятельно делать различные виды пряников, включая и традиционную козулю.