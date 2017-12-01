Ментовские войны — 9
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Ментовские войны — 9
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    Российские бомбардировщики нанесли удары по ИГ в Дейр-эз-Зоре

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    • Фото: Минобороны России / facebook.com
    Российские бомбардировщики нанесли удары по ИГ в <nobr>Дейр-эз-Зоре</nobr>

    Российские бомбардировщики нанесли удары по ИГ в Дейр-эз-Зоре

    Российские бомбардировщики нанесли удары по ИГ в <nobr>Дейр-эз-Зоре</nobr>
  • Фото: Минобороны России / facebook.com

    • Бомбардировщики ВКС России нанесли авиационный удар по террористам запрещенной в России группировки «Исламское государство» в районе сирийского Дейр-эз-Зора.

    Уточняется, что целями были опорные пункты и техника террористов. Данные объективного контроля подтвердили поражение всех объектов.

    Минобороны России: «Первого декабря шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор. Взлетев с аэродрома на территории РФ, самолеты поразили опорные пункты и технику террористов».

    Прикрытие дальних бомбардировщиков в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители, базирующиеся на аэродроме Хмеймим, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

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