Российские бомбардировщики нанесли удары по ИГ в Дейр-эз-Зоре

Бомбардировщики ВКС России нанесли авиационный удар по террористам запрещенной в России группировки «Исламское государство» в районе сирийского
Дейр-эз-Зора.
Уточняется, что целями были опорные пункты и техника террористов. Данные объективного контроля подтвердили поражение всех объектов.
Минобороны России: «Первого декабря шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор. Взлетев с аэродрома на территории РФ, самолеты поразили опорные пункты и технику террористов».
Прикрытие дальних бомбардировщиков в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители, базирующиеся на аэродроме Хмеймим, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.
Минобороны России: «Первого декабря шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор. Взлетев с аэродрома на территории РФ, самолеты поразили опорные пункты и технику террористов».
Прикрытие дальних бомбардировщиков в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители, базирующиеся на аэродроме Хмеймим, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.
Комментарии