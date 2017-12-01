Метро «Владимирская» в Петербурге отремонтировали раньше срока

Ремонт эскалаторов на центральной станции Кировско-Выборгской линии подземки, который начался 15 ноября, завершили сегодня. Первые пассажиры спустятся на «Владимирскую» уже этим вечером.

Сегодня открывается вестибюль станции метро «Владимирская». Изначально капитальный ремонт эскалаторов здесь должен был завершиться только 6 декабря. А еще утром на станции работала специальная комиссия.



Процесс ремонта удалось ускорить благодаря полному закрытию наземного вестибюля и круглосуточной работе специалистов. Всё это время петербуржцы проходили к поездам этого транспортного узла через станцию метро «Достоевская».



В последний раз эскалаторы на «Владимирской» меняли в 2008 году. Они относятся к новому типу, так что для специалистов это первый опыт ремонта таких машин. Максимально возможный пробег для них — это 150 тысяч километров.



Пассажиры, которые окажутся сегодня вечером на «Владимирской», смогут почувствовать как мягко и бесшумно движется эскалатор с нулевым пробегом.