Лавров прокомментировал лишение RT аккредитации в конгрессе США

Москва изучает ситуацию с телеканалом RT, лишенным аккредитации в конгрессе США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с итальянским коллегой Анджелино Альфано.
По словам Лаврова, подобное отношение к СМИ «абсолютно неприемлемо для любой мало-мальски приличной, цивилизованной страны». При этом он пока затруднился ответить на вопрос о том, каким будет ответ российской стороны, передает «Интерфакс».
Сергей Лавров: «Но я очень не хотел бы вступать в гонку запретов, из-за чего страдают средства массовой информации и те люди, которые получают от СМИ информацию о происходящем в мире».
Ранее телеканал RT лишили аккредитации в конгрессе США. Это случилось после того, как телеканалу пришлось зарегистрироваться в Штатах в качестве иностранного агента. После этого глава регламентного комитета Госдумы Ольга Савастьянова заявила, что депутаты примут постановление, которое запретит представителям всех американских СМИ посещать заседания. В Кремле эту инициативу депутатов поддержали.
Сергей Лавров: «Но я очень не хотел бы вступать в гонку запретов, из-за чего страдают средства массовой информации и те люди, которые получают от СМИ информацию о происходящем в мире».
Ранее телеканал RT лишили аккредитации в конгрессе США. Это случилось после того, как телеканалу пришлось зарегистрироваться в Штатах в качестве иностранного агента. После этого глава регламентного комитета Госдумы Ольга Савастьянова заявила, что депутаты примут постановление, которое запретит представителям всех американских СМИ посещать заседания. В Кремле эту инициативу депутатов поддержали.
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