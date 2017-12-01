Минкульт пополнил фонды Эрмитажа контрабандными иконами

Эрмитажу передали иконописные произведения, изъятые у контрабандистов.

Сегодня Государственному Эрмитажу передали пять икон. Соответствующий документ подписали директор музея Михаил Пиотровский и руководитель управления Министерства культуры по Северо-Западу Сергей Булавский.



Среди конфиската — работы русских мастеров, выполненные в XVIII-XIX столетиях. Эксперты отмечают, что они находятся в неплохом состоянии. Однако всё равно нуждаются в реставрации.



Например, икона «Пророк Исайя» была распилена пополам. Ее незаконно пытались вывезти за пределы России. В вагоне поезда над титаном с водой оборудовали тайник. Во время спецоперации сотрудники ФСБ обнаружили там около 50 живописных полотен. Предметы, которые сегодня получил Эрмитаж, по словам Михаила Пиотровского, представляют большую научную ценность.



Музейщики отмечают, что, скорее всего, некоторые из этих икон являлись частью большого комплекса, который, к сожалению, был утрачен.