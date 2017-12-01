Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг КНДР

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг КНДР после недавнего испытания властями этой страны баллистической ракеты.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Состоялся также обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове после недавнего испытания Пхеньяном баллистической ракеты».
Кроме того, президент информировал членов Совбеза об итогах состоявшегося в Минске саммита ОДКБ. Также на встрече речь шла о вопросах энергетической безопасности России, сообщает сайт Кремля.
Дмитрий Песков: «В контексте внутрироссийской повестки дня и в свете начавшегося в стране периода зимних морозов обсуждалась тема энергетической безопасности в регионах. Среди международных вопросов президент информировал членов Совбеза об итогах состоявшегося в Минске саммита ОДКБ».
В конце ноября в КНДР заявили об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15. В Пхеньяне подчеркнули, что новая баллистическая ракета может нанести удар по любой точке континентальной части территории США. Очередной пуск вызвал осуждение во всем мире. В Москве заявили, что провокационные действия Пхеньяна отодвигают начало урегулирования кризиса.
Кроме того, президент информировал членов Совбеза об итогах состоявшегося в Минске саммита ОДКБ. Также на встрече речь шла о вопросах энергетической безопасности России, сообщает сайт Кремля.
Дмитрий Песков: «В контексте внутрироссийской повестки дня и в свете начавшегося в стране периода зимних морозов обсуждалась тема энергетической безопасности в регионах. Среди международных вопросов президент информировал членов Совбеза об итогах состоявшегося в Минске саммита ОДКБ».
В конце ноября в КНДР заявили об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15. В Пхеньяне подчеркнули, что новая баллистическая ракета может нанести удар по любой точке континентальной части территории США. Очередной пуск вызвал осуждение во всем мире. В Москве заявили, что провокационные действия Пхеньяна отодвигают начало урегулирования кризиса.
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