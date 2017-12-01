Лавров назвал игрой с огнем желание США уничтожить КНДР

Если США хотят уничтожить КНДР, то это игра с огнем и большая ошибка. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с итальянским коллегой Анджелино Альфано в Риме.
Сергей Лавров: «Если кому-то действительно очень хочется применить силу для того, чтобы, как сказала представительница США при ООН, „уничтожить“ Северную Корею, такая кровожадная была очень тирада, то, я считаю, это игра с огнем, большая ошибка».
Он отметил, что Москва будет делать все для того, чтобы такой сценарий не воплотился в жизнь, а проблема решалась «исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами», передает «Интерфакс».
По мнению Лаврова, вооруженный конфликт на Корейском полуострове будет иметь катастрофические последствия, особенно для соседних стран.
Сергей Лавров: «Это и Республика Корея, и Япония. Не будем забывать, что и Китай, и Россия практически находятся на границах с Северной Кореей».
При этом министр выразил мнение, что в Вашингтоне есть люди, которые хотят любой ценой спровоцировать Пхеньян на новые авантюры.
В ночь на среду, 29 ноября, японские и южнокорейские военные зафиксировали очередной ракетный пуск в КНДР. А позднее в Пхеньяне объявили, что запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15», которая способна достичь любого района на территории США. Представители делегации Госдумы РФ, посетившие КНДР для обсуждения стратегии урегулирования кризиса, рассказали, что последний пуск являлся сигналом к равноправным переговорам с американской стороной.
Он отметил, что Москва будет делать все для того, чтобы такой сценарий не воплотился в жизнь, а проблема решалась «исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами», передает «Интерфакс».
По мнению Лаврова, вооруженный конфликт на Корейском полуострове будет иметь катастрофические последствия, особенно для соседних стран.
Сергей Лавров: «Это и Республика Корея, и Япония. Не будем забывать, что и Китай, и Россия практически находятся на границах с Северной Кореей».
При этом министр выразил мнение, что в Вашингтоне есть люди, которые хотят любой ценой спровоцировать Пхеньян на новые авантюры.
В ночь на среду, 29 ноября, японские и южнокорейские военные зафиксировали очередной ракетный пуск в КНДР. А позднее в Пхеньяне объявили, что запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15», которая способна достичь любого района на территории США. Представители делегации Госдумы РФ, посетившие КНДР для обсуждения стратегии урегулирования кризиса, рассказали, что последний пуск являлся сигналом к равноправным переговорам с американской стороной.
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