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    «Зенит»: московский ОМОН приравнял болельщиков к преступникам. Санкт-Петербург, ОМОН, ФК Спартак, ФК Зенит, спорт, Москва, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Зенит»: московский ОМОН приравнял болельщиков к преступникам

    «Зенит»: московский ОМОН приравнял болельщиков к преступникам

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    «Зенит»: московский ОМОН приравнял болельщиков к преступникам

    «Зенит»: московский ОМОН приравнял болельщиков к преступникам

    «Зенит»: московский ОМОН приравнял болельщиков к преступникам

      Футбольный клуб из Петербурга выступил с официальным заявлением, которое касается жесткого задержания фанатов «Зенита» в Москве после игры со «Спартаком».

      Сотрудники московской полиции приравняли болельщиков «Зенита» к преступникам. Сегодня футбольный клуб с берегов Невы выступил с официальным заявлением по поводу действий ОМОНа на игре со «Спартаком».

      Видео жесткого задержания появилось в Сети и стало не менее обсуждаемым, чем результат матча. На кадрах видно, как силовики укладывают петербургских фанатов лицом на асфальт, а затем уже лежачим наносят удары. Поводом для принятия подобных мер стало использование пиротехники на стадионе.

      Из официального заявления ФК «Зенит»: «Грубые и агрессивные меры отдельных представителей полиции в отношении болельщиков „Зенита“ не были обоснованы ни уровнем безопасности матча, ни официальными обвинениями, ни протоколами задержания — по сути, потерпевших безосновательно приравняли к преступникам, поскольку под давлением оказались не нарушители, а простые болельщики».

      В клубе также напомнили, что правоохранительные органы призваны защищать зрителей и помогать клубам в организации матча, а не разжигать насилие и беспорядки на стадионах. А подобные действия отдельных представителей полиции только дискредитируют отечественный футбол.

      Кроме того, «Зенит» рассчитывает, что руководство соответствующих структур даст правовую оценку незаконному обращению с болельщиками и примет необходимые меры.

      Главный футбольный матч осени в российском чемпионате прошел в Москве 27 ноября. «Зенит» не смог одержать гостевую победу, уступив «Спартаку» со счетом 1:3.

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