Петербургская таможня рассказала о подготовке к новогоднему ажиотажу на границе

Представители Таможенной службы обращаются к горожанам, чтобы те заранее планировали свои праздничные путешествия. В свою очередь таможенники переходят на усиленный режим работы в пиковые дни конца декабря — начала января.

В новогодние каникулы более полумиллиона туристов могут пересечь воздушные ворота Северной столицы в Пулково. Петербургские таможенники поделились прогнозами загрузки главных пропускных пунктов на время праздников.



Аэропорт в течение всего года показывает 30-процентный прирост пассажиропотока. Схожие показатели и на автомобильном пропускном пункте в Ивангороде. А вот на Выборгской таможне общее количество мигрирующих туристов за год, наоборот, снизилось на 7 процентов.



Тем не менее с конца декабря везде будут усилены смены и открыты дополнительные линии для комфортного пересечения границы. А тех горожан, которые еще не выбрали время для путешествия, таможенники просят внимательнее отнестись к планированию дат и маршрута особенно в пиковые дни нагрузок: это 24, 25 декабря, а также 1–3 января.



Также сотрудники таможни напомнили, что непосредственно за сам режим пропуска отвечают пограничники. С ними и заодно с зарубежными коллегами работники пропускных пунктов еще проведут несколько совещаний, чтобы в период новогодних праздников петербуржцы смогли беспрепятственно пересечь границу в любом направлении.