Tesla подключила к энергосистеме Австралии крупнейшую в мире литий-ионную батарею

Предприниматель Илон Маск в очередной раз заставил всех говорить о себе. Сегодня его компания Tesla подключила к энергосистеме Австралии самую большую литий-ионную батарею в мире. А сенсация в том, что построили ее за 60 дней.

Батарею размером с футбольное поле Илон Маск построил в Австралии на спор: в Twitter он пообещал уложиться в 100 дней, а в противном случае отдать ее властям бесплатно.



В итоге успели за 60 дней, сдав работу в первый день австралийского лета. Это важно, потому что летом нагрузки на электросеть растут из-за кондиционеров. Батарея сама энергию не производит, а только хранит — рядом с ней стоит ветровая электростанция.



В Австралии очень дорогая электроэнергия, а в штате Южная Австралия — вообще самые высокие цены в мире. Исправить это пытаются с помощью ветра и солнца — в стране с ними проблем нет. Но энергия от них непостоянная, и именно в этом поможет гигантский аккумулятор от Tesla — с ним будет легче пройти пиковую нагрузку.



Обошелся аккумулятор в 50 млн долларов. При этом у Маска уже есть серьезные конкуренты — южнокорейская Hyundai собирается в начале следующего года запустить батарею в полтора раза мощнее.



Эксперты в связи с этим говорят о перевороте в энергетике, который стал возможен благодаря резкому падению цен на аккумуляторы. С 2014 года они подешевели в два раза.