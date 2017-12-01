Петербуржцы простаивают в мучительных очередях к судебным приставам

В Выборгском районе города отдел судебных приставов не справляется с потоком людей. Нагрузка у инспекторов увеличилась практически в 7 раз. При этом режим работы более чем неудобный: два раза в неделю по четыре часа.

Сюда люди приходят без особой радости, но посещение Выборгского районного отдела судебных приставов большинство посетителей характеризует как настоящие мучения. Даже придя к открытию, далеко не факт, что попадешь на прием к специалисту. На решение самого распространенного вопроса — долги по коммуналке или штрафам ГИБДД — у одного человека уходит практически час.



Екатерина, житель Выборгского района: «Она принимала с 10:30 до 12 часов. Затем до часу дня был обед. После работу возобновили. Прошли только 12 человек, а еще 50 стоят. В итоге я отстояла в очереди 4 часа».



Десятки людей уходят ни с чем, и свое возмущение жители района выразили в открытом письме на имя руководителя Управления службы судебных приставов. Одна из претензий — почему вместо 15 минут, регламентированных на получение госуслуги, время растягивается на часы.



Елена Ленчицкая, начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП Санкт-Петербурга: «Только в ноябре к нам поступило около 150 тысяч штрафов ГИБДД для принудительного взыскания. Это в 7 раз больше, чем обычно. Выборгский район — один из самых крупных. Поэтому такой результат».



В управлении ФССП ситуацию в Выборгском районе не называют критической или взрывоопасной, но отдают отчет в том, что до конца года еще целый месяц, и поток людей, которые хотят погасить свои долги, меньше явно не станет.



Поэтому руководством Федеральной службы судебных приставов принято решение об увеличении рабочего дня у инспекторов, чтобы за день на прием попадали все пришедшие в отделения граждане, передает корреспондент НТВ Александр Щерба.