ЕК отказалась перечислять Украине деньги из-за невыполнения реформ

Еврокомиссия решила в этом году не перечислять Киеву €600 млн в рамках третьего транша программы финансовой помощи общим объемом €1,8 млрд. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в пятницу.
Вместо перевода денег в запланированный срок ЕК решила подождать, пока Украина активизирует процесс проведения реформ. Если реформы продолжатся, то транш может быть переведен в 2018 году, передает ТАСС.
Из заявления ЕК: «Что касается третьего транша: Украина выполнила значительную часть политических обязательств, согласованных с ЕС, для его перечисления. Однако четыре условия остаются невыполненными. На этом фоне Еврокомиссия не в состоянии перечислить последний транш по текущей программе МФП».
Ранее о требованиях к украинским реформам заявляли в МВФ. Фонд требует от Киева принятия закона о приватизации, создания антикоррупционного суда, урегулирования вопроса с ценами на газ и принятия земельной реформы. Если эти условия не будут выполнены, то Украина не получит новый транш по четырехлетней программе EFF.
Из заявления ЕК: «Что касается третьего транша: Украина выполнила значительную часть политических обязательств, согласованных с ЕС, для его перечисления. Однако четыре условия остаются невыполненными. На этом фоне Еврокомиссия не в состоянии перечислить последний транш по текущей программе МФП».
Ранее о требованиях к украинским реформам заявляли в МВФ. Фонд требует от Киева принятия закона о приватизации, создания антикоррупционного суда, урегулирования вопроса с ценами на газ и принятия земельной реформы. Если эти условия не будут выполнены, то Украина не получит новый транш по четырехлетней программе EFF.
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