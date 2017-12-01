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Улицы разбитых фонарей
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    ЕК отказалась перечислять Украине деньги из-за невыполнения реформ

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    ЕК отказалась перечислять Украине деньги из-за невыполнения реформ

    ЕК отказалась перечислять Украине деньги <nobr>из-за</nobr> невыполнения реформ

    Еврокомиссия решила в этом году не перечислять Киеву €600 млн в рамках третьего транша программы финансовой помощи общим объемом €1,8 млрд. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в пятницу.

    Вместо перевода денег в запланированный срок ЕК решила подождать, пока Украина активизирует процесс проведения реформ. Если реформы продолжатся, то транш может быть переведен в 2018 году, передает ТАСС.

    Из заявления ЕК: «Что касается третьего транша: Украина выполнила значительную часть политических обязательств, согласованных с ЕС, для его перечисления. Однако четыре условия остаются невыполненными. На этом фоне Еврокомиссия не в состоянии перечислить последний транш по текущей программе МФП».

    Ранее о требованиях к украинским реформам заявляли в МВФ. Фонд требует от Киева принятия закона о приватизации, создания антикоррупционного суда, урегулирования вопроса с ценами на газ и принятия земельной реформы. Если эти условия не будут выполнены, то Украина не получит новый транш по четырехлетней программе EFF.

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