Провалившийся под лед школьник утонул в Волгограде

Следователи организовали проверку по факту гибели малолетнего ребенка в Кировском районе Волгограда. Он утонул в пруду, провалившись под лед.

Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, «сегодня около 14:30 мск в правоохранительные органы Волгограда поступило сообщение о том, что в пруду Стрела в Кировском районе погиб 11-летний школьник».



По предварительным данным, возвращаясь из школы, мальчик зашел на лед, где стал пинать пластиковую бутылку. Заигравшись, он не заметил, как оказался практически на середине пруда. Тонкий лед не выдержал веса ребенка, школьник провалился в воду. Очевидцами происшествия стали двое местных подростков 13 и 17 лет. Один из них прыгнул в образовавшуюся прорубь, но спасти мальчика ему не удалось.



На месте ЧП следователи нашли школьный рюкзак и сапог утонувшего мальчика. Тело ребенка ищут водолазы.