Жизнерадостные селфи британцев в Освенциме возмутили пользователей Сети

Фотографии британских туристов вызвали волну негодования в соцсетях: молодые люди сделали жизнерадостные селфи в Освенциме.
Издание The Daily Mail опубликовало снимки, на которых путешественники используют обстановку бывшего лагеря как декорации для фотосессии. Один из молодых людей даже стилизовал свой портрет и выложил его в черно-белых цветах, добавив надпись: «Действительно незабываемый опыт».
Еще большее негодование вызвали хештеги с брендами одежды, в которую одеты молодые циники. Председатель ассоциации жертв холокоста Лилиан Блэйк уже назвала снимки «стыдными и аморальными». Но даже после осуждающих комментариев британцы пока не удалили свое «творчество».
Ранее сообщалось о другой, не менее скандальной акции, также вызвавшей возмущение общественности. В марте этого года несколько граждан убили овцу, разделись и сковали себя цепями у ворот бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау. После «голой» акции были задержаны 11 человек, это граждане Польши, Германии и Белоруссии.
Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенцим был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, он стал одним из главных символов холокоста. В 1947 году на его месте был создан музей.
Еще большее негодование вызвали хештеги с брендами одежды, в которую одеты молодые циники. Председатель ассоциации жертв холокоста Лилиан Блэйк уже назвала снимки «стыдными и аморальными». Но даже после осуждающих комментариев британцы пока не удалили свое «творчество».
Ранее сообщалось о другой, не менее скандальной акции, также вызвавшей возмущение общественности. В марте этого года несколько граждан убили овцу, разделись и сковали себя цепями у ворот бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау. После «голой» акции были задержаны 11 человек, это граждане Польши, Германии и Белоруссии.
Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенцим был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, он стал одним из главных символов холокоста. В 1947 году на его месте был создан музей.
Комментарии