Сотни инвалидов съехались в Москву на чемпионат «Абилимпикс»

В Москву приехали победители региональных этапов национального чемпионата «Абилимпикс». Это уже третье всероссийское соревнование профессионалов с инвалидностью. Флористы, программисты, кондитеры — выбрать лучших предстоит по 60 специальностям.

Оксана работает в той сфере, где пациента надо не видеть, а чувствовать, — она массажист. Каждое утро встает в пять, идет на пробежку с лабрадором, а потом 30 километров едет на автобусе в другой город — в реабилитационный центр. Сейчас Оксана востребованный специалист, но начинать ей было тяжело.



Оксана Забродская, массажист: «Когда я закончила колледж, я прошла около сотни собеседований, и мне отказывали по самым глупым причинам. Например, заполнение документации. Но я подумала: одно прошло, другое прошло, но когда-то эти причины должны были закончиться».



«Абилимпикс» — это что-то вроде Паралимпиады, только не в спорте, а в профессиональном мастерстве. Там выбирают лучших флористов, программистов, медсестер, поваров. Но главная цель даже не в этом, а в том, чтобы показать: люди с ограниченными физическими возможностями могут работать и зарабатывать.



Подробности — в видеоматериале.