Тимур Родригез присоединился к жюри шоу «Идея на миллион»

Известный певец, актер и телеведущий Тимур Родригез присоединился к жюри нового шоу «Идея на миллион» на НТВ. «Идея на миллион» — это первое на российском федеральном телевидении шоу о стартапах с беспрецедентно крупным призовым фондом.
В состав судей уже вошли Татьяна Геворкян, Денис Клявер, Оскар Кучера, Сергей Стиллавин, а также представители «Внешэкономбанка», власти, бизнеса, инвестиционных фондов и институтов развития.
Звезды шоу-бизнеса помогут экспертам определить лучший инновационный бизнес-стартап, создатель которого получит главный приз — 25 миллионов рублей. Для участия в шоу «Идея на миллион» уже отобраны 35 проектов из более чем 500 заявленных. В финал выйдут семь проектов, три из которых станут призерами и смогут получить 25, 20 и 15 миллионов рублей на развитие бизнеса за 1-е, 2-е и 3-е места соответственно.
Тимур Родригез: «Можете представить себе мир, в котором дроны переносят по воздуху людей и доставляют грузы, где сигнал о помощи можно отправить близким меньше чем за секунду, а информация о вашем здоровье записана на одной универсальной карточке? Я представил и понял, что это будущее уже практически настало, — и я могу сделать его еще ближе. Надо лишь выбрать, что важнее сейчас, а что подождет своего часа. Этот проект действительно может изменить нашу реальность, вот это интрига! Всем участникам „Идея на миллион“ я выражаю огромное уважение и восхищение, с ними наше будущее — прекрасно».
На победу в шоу «Идея на миллион», организованного по инициативе ВЭБ, претендуют высокотехнологичные инновационные стартапы России. В числе участников — 35 проектов, среди которых уже получившие всемирную известность и признание, такие как первый в мире фитнес-трекер, считающий количество потребляемых и израсходованных калорий, HealBe GoBe; кольцо с тревожной кнопкой Nimb, о котором уже успели написать международные таблоиды; первый в мире киберкостюм Cyber NeurointerSpace, позволяющий поддерживать тело в хорошей форме без физических нагрузок, быстро осваивать новые навыки; дрон для транспортировки людей Hoversurf; пластиковая карточка, браслет или наклейка с QR-кодом QRepublik, содержащие в себе данные «умной» медицинской карты и другие проекты. Ведущим шоу стал журналист, автор программ «Чудо техники» и «Еда живая и мертвая» на НТВ Сергей Малозёмов.
Проект «Идея на миллион» реализуется телеканалом НТВ совместно с «Внешэкономбанком».
Звезды шоу-бизнеса помогут экспертам определить лучший инновационный бизнес-стартап, создатель которого получит главный приз — 25 миллионов рублей. Для участия в шоу «Идея на миллион» уже отобраны 35 проектов из более чем 500 заявленных. В финал выйдут семь проектов, три из которых станут призерами и смогут получить 25, 20 и 15 миллионов рублей на развитие бизнеса за 1-е, 2-е и 3-е места соответственно.
Тимур Родригез: «Можете представить себе мир, в котором дроны переносят по воздуху людей и доставляют грузы, где сигнал о помощи можно отправить близким меньше чем за секунду, а информация о вашем здоровье записана на одной универсальной карточке? Я представил и понял, что это будущее уже практически настало, — и я могу сделать его еще ближе. Надо лишь выбрать, что важнее сейчас, а что подождет своего часа. Этот проект действительно может изменить нашу реальность, вот это интрига! Всем участникам „Идея на миллион“ я выражаю огромное уважение и восхищение, с ними наше будущее — прекрасно».
На победу в шоу «Идея на миллион», организованного по инициативе ВЭБ, претендуют высокотехнологичные инновационные стартапы России. В числе участников — 35 проектов, среди которых уже получившие всемирную известность и признание, такие как первый в мире фитнес-трекер, считающий количество потребляемых и израсходованных калорий, HealBe GoBe; кольцо с тревожной кнопкой Nimb, о котором уже успели написать международные таблоиды; первый в мире киберкостюм Cyber NeurointerSpace, позволяющий поддерживать тело в хорошей форме без физических нагрузок, быстро осваивать новые навыки; дрон для транспортировки людей Hoversurf; пластиковая карточка, браслет или наклейка с QR-кодом QRepublik, содержащие в себе данные «умной» медицинской карты и другие проекты. Ведущим шоу стал журналист, автор программ «Чудо техники» и «Еда живая и мертвая» на НТВ Сергей Малозёмов.
Проект «Идея на миллион» реализуется телеканалом НТВ совместно с «Внешэкономбанком».
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