СК выясняет причины смерти младенца после укола в подмосковной больнице

В подмосковных Люберцах четырехмесячная девочка умерла после укола, который ей сделали в больнице.

Как сообщили в подмосковном главке Следственного комитета, ЧП произошло в районной больнице №2 около двух часов ночи 19 ноября. После укола девочке стало хуже, и утром она скончалась в реанимации.



Следователи начали доследственную проверку. Они изъяли медицинскую карту новорожденной и назначили экспертизу.