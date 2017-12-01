Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
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    СК выясняет причины смерти младенца после укола в подмосковной больнице

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    СК выясняет причины смерти младенца после укола в подмосковной больнице

    СК выясняет причины смерти младенца после укола в подмосковной больнице

    В подмосковных Люберцах четырехмесячная девочка умерла после укола, который ей сделали в больнице.

    Как сообщили в подмосковном главке Следственного комитета, ЧП произошло в районной больнице №2 около двух часов ночи 19 ноября. После укола девочке стало хуже, и утром она скончалась в реанимации.

    Следователи начали доследственную проверку. Они изъяли медицинскую карту новорожденной и назначили экспертизу.

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