«Бесстыдники»: смотрите российскую адаптацию Shameless на YouTube

Этой осенью адаптация знаменитого британского
комедийно-драматического сериала Shameless вышла в эфире НТВ в рамках проекта «Кино на грани».
Теперь сериал можно смотреть на YouTube. Для просмотра уже доступна первая серия первого сезона, с завтрашнего дня мы будем публиковать остальные. Культовый сериал на YouTube бесплатно, без подписки и СМС!
«Бесстыдников» снимали в подмосковном городе Щёлково, который на экране предстал вымышленным городом Мамоново. Главный герой — Гоша Груздев (Алексей Шевченков) — ленивый отец-одиночка, который живет вместе со своей семьей в доме, давно не видевшем ремонта. Гоша давно забросил себя и совсем не заботится о своих детях, поэтому за ведение хозяйства и воспитание младших братьев и сестер взялась его старшая дочь Катя (Виктория Заболотная). Герои пройдут через множество комичных и трагических ситуаций.
Саундтреком к сериалу стали хиты в исполнении российских исполнителей — от Виктора Цоя до Тимати.
«Бесстыдников» снимали в подмосковном городе Щёлково, который на экране предстал вымышленным городом Мамоново. Главный герой — Гоша Груздев (Алексей Шевченков) — ленивый отец-одиночка, который живет вместе со своей семьей в доме, давно не видевшем ремонта. Гоша давно забросил себя и совсем не заботится о своих детях, поэтому за ведение хозяйства и воспитание младших братьев и сестер взялась его старшая дочь Катя (Виктория Заболотная). Герои пройдут через множество комичных и трагических ситуаций.
Саундтреком к сериалу стали хиты в исполнении российских исполнителей — от Виктора Цоя до Тимати.
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