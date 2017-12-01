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    «Бесстыдники»: смотрите российскую адаптацию Shameless на YouTube. YouTube, кино, НТВ, премьера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Бесстыдники»: смотрите российскую адаптацию Shameless на YouTube

    «Бесстыдники»: смотрите российскую адаптацию Shameless на YouTube

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    «Бесстыдники»: смотрите российскую адаптацию Shameless на YouTube

    «Бесстыдники»: смотрите российскую адаптацию Shameless на YouTube

    «Бесстыдники»: смотрите российскую адаптацию Shameless на YouTube

      Этой осенью адаптация знаменитого британского комедийно-драматического сериала Shameless вышла в эфире НТВ в рамках проекта «Кино на грани».

      Теперь сериал можно смотреть на YouTube. Для просмотра уже доступна первая серия первого сезона, с завтрашнего дня мы будем публиковать остальные. Культовый сериал на YouTube бесплатно, без подписки и СМС!

      «Бесстыдников» снимали в подмосковном городе Щёлково, который на экране предстал вымышленным городом Мамоново. Главный герой — Гоша Груздев (Алексей Шевченков) — ленивый отец-одиночка, который живет вместе со своей семьей в доме, давно не видевшем ремонта. Гоша давно забросил себя и совсем не заботится о своих детях, поэтому за ведение хозяйства и воспитание младших братьев и сестер взялась его старшая дочь Катя (Виктория Заболотная). Герои пройдут через множество комичных и трагических ситуаций.

      Саундтреком к сериалу стали хиты в исполнении российских исполнителей — от Виктора Цоя до Тимати.

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