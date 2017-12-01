Житель Москвы попросил суд спасти его сыновей от связавшейся с «колдунами» матери

Житель Москвы обратился в суд с просьбой оградить двух своих сыновей от их матери. Мужчина уверен, что она связалась с «колдуном», который проводит странные обряды и может навредить семье. Сама женщина после встречи с ним изменилась до неузнаваемости.

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Супруга Алексея Пылинского Наталья после 16 лет брака ушла к колдуну — именно так себя называет Вадим Мельников, он же Ночной Филин, участник псевдорелигиозной организации «Круг ящера».



На любительской видеозаписи, оказавшейся в распоряжении НТВ, Наталья отрекается от всего, в том числе от собственного имени. Отныне она поклоняется языческой богине смерти Маре и в честь нее пьет из деревянной чаши, прыгает через костер и вторит каким-то заклинаниям.



Руководит процедурой волхв Велеслав, в миру Черкасов, лидер «Круга ящера». Последователей он просит называть его богом, отцом, создателем. Такие мистические встречи неоязычников, как они сами себя называют, проходят регулярно в Битцевском парке на юго-западе Москвы. При этом в обрядах принимают участие и дети.



Алексей с ужасом вспоминает, что ему рассказал старший сын.



Алексей Пылинский: «Мама приходит в 10 вечера с ним и кладет его в постель в присутствии детей. Дети в шоке, они не поймут, что происходит. Она сказала: „Серёжа, Вадим теперь будет жить вместе со мной здесь, я с ним счастлива“. Я раз 15 сына переспросил. Ходил по комнате, не мог понять, что происходит».



А когда понял, собрал вещи и вместе с детьми переехал в другую квартиру.



Во всем случившемся он винит швейную машинку, которую подарил супруге на день рождения. Та очень любила шить и даже принимала заказы на дому. Среди клиентов оказались люди из «Круга ящера». Поначалу жена просто мастерила языческие наряды, а потом и сама облачилась в них.



При этом Наталья продолжает работать воспитателем в детском саду, и ее увлечения руководство учреждения не смущают. А эксперты предупреждают: судя по записям обрядов, «Круг ящера» больше напоминает секту.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».