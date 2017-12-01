Абсолютный рекорд: в Москве поймали таксиста с долгом по штрафам 6 млн рублей

Без сомнения, это рекорд: автоинспекторы поймали сотрудника таксопарка с задолженностью перед приставами в шесть миллионов рублей. Машину сразу погрузили на эвакуатор. И, судя по всему, водитель ее еще долго не увидит.

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Операция «Такси» сегодня проходит сразу в нескольких точках Москвы. Все внимание — к официальным перевозчикам. Это тотальная проверка. Поэтому прижиматься к обочине приходится каждому водителю желтой иномарки. Правда некоторые, заметив экипаж, выбирают пути объезда, сворачивая в ближайший двор.



Настоящим рекордом рейда стала иномарка, долг которой по штрафам составил почти шесть миллионов рублей. Это значит, говорят инспекторы, что добрая половина автопарка не оборудована должным образом. Но платить за нарушения владелец не спешил и выпускал водителей на маршрут.



В присутствии приставов авто погрузили на эвакуатор и увезли на штрафстоянку. Но и здесь недобросовестный перевозчик мог бы выкрутиться. Имея многомиллионную задолженность, с арестованной машиной за 300 — 400 тысяч рублей проще, конечно, расстаться. Но долг никто не спишет. Фирма уже на контроле приставов.



Подробности — в видеоматериале.