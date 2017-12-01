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    В Паттайе россиянин упал с балкона и напоролся на штырь: видео. Таиланд, несчастные случаи, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Паттайе россиянин упал с балкона и напоролся на штырь: видео

    В Паттайе россиянин упал с балкона и напоролся на штырь: видео

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    В Паттайе россиянин упал с балкона и напоролся на штырь: видео

    В Паттайе россиянин упал с балкона и напоролся на штырь: видео

    В Паттайе россиянин упал с балкона и напоролся на штырь: видео
    • Фото: pattayapeople.ru

      • Российский турист был госпитализирован в Таиланде после падения с балкона.

      Инцидент произошел в Паттайе в ночь на пятницу. Молодой человек потерял ключ от двери в свою комнату и решил попасть туда через балкон. Однако попытка не увенчалась успехом: мужчина упал и напоролся на штыри, установленные на стене здания.

      Спасатели обнаружили россиянина висящим на уровне четвертого этажа. Один из штырей пронзил его ногу насквозь, поэтому он не мог самостоятельно освободиться. Чтобы вытащить пострадавшего, пришлось задействовать подъемный кран. Мужчину сняли со штыря и отвезли в больницу. Как сообщает Pattaya Now, россиянин потерял много крови. Кадры спасательной операции были опубликованы в Сети.

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