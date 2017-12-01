Вокруг предложения снять запрет на вырубку елок разгорелись споры

В канун новогодних каникул в России могут снять запрет на вырубку елок в лесу. Сейчас раздобыть символ Рождества можно разве что на специальных базарах, которые откроются в середине декабря.

Рубить с плеча принялись депутаты законодательного собрания Карелии, которые отправили документ с предложением снять запрет на вырубке елок в лесу в региональный парламент, а затем его должны внести в Госдуму для рассмотрения.



Против предложенных карельскими депутатами поправок в лесном кодексе выступили экологи, представители елочного бизнеса и обычные горожане.



Не получится ли так, что хвойные деревья начнут исчезать, например, из городских парков? Карельские законотворцы поясняют: они вовсе не предлагают рубить направо и налево. Сначала нужно будет приобрести так называемый билет и отправиться с ним в лесное хозяйство или на специальную плантацию, чтобы там добыть себе новогоднюю красавицу. Предполагается, что стоимость документа будет зависеть от размера ели. Сейчас это право принадлежит лишь компаниям и индивидуальным предпринимателям, для которых продажа новогодних деревьев — бизнес.



Подробности — в видеоматериале.

