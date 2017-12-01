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    Медведев поздравил Индию и Пакистан со вступлением в ШОС. Индия, Медведев, Пакистан, ШОС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев поздравил Индию и Пакистан со вступлением в ШОС

    Медведев поздравил Индию и Пакистан со вступлением в ШОС

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    Медведев поздравил Индию и Пакистан со вступлением в ШОС

    Медведев поздравил Индию и Пакистан со вступлением в ШОС

    Медведев поздравил Индию и Пакистан со вступлением в ШОС

      В Сочи под председательством Дмитрия Медведева проходит саммит глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества. В нем, помимо России, принимают участие Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

      По словам Медведева, наша страна рассчитывает, что совместная работа в рамках блока на уровне глав правительств будет способствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов.

      Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Наша встреча сегодня носит особый характер. Впервые заседание Совета глав правительств пройдет с участием наших коллег из Индии и Пакистана. Мы поздравляем новых участников со вступлением в Шанхайскую организацию и выражаем надежду на плодотворную работу».

      Ранее глава российского правительства провел переговоры с премьер-министром Афганистана Абдуллой Абдуллой, должность которого теперь звучит как главное исполнительное лицо Исламской Республики Афганистан. Дмитрий Медведев назвал встречу «хорошей возможностью обсудить двусторонние связи».

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