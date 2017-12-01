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    «Доширак» нацелился на здание «Трансаэро». Москва, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Доширак» нацелился на здание «Трансаэро»

    «Доширак» нацелился на здание «Трансаэро»

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    «Доширак» нацелился на здание «Трансаэро»

    «Доширак» нацелился на здание «Трансаэро»

    «Доширак» нацелился на здание «Трансаэро»

      Здание обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» хочет купить «Доширак».

      По информации РБК, поставщик лапши быстрого приготовления присматривается к бывшей штаб-квартире авиаперевозчика.

      До осени 2015 года, пока «Трансаэро» была на взлете, она базировалась в московском бизнес-центре «Дом Парк Культуры» на Садовом кольце. Сейчас часть здания занимает офис оргкомитета чемпионата мира по футболу — 2018, но в конце июля бизнес-центр должен полностью освободиться.

      По оценке риелторов, учитывая хорошее месторасположение, «Доширак» может заплатить за здание до 3 млрд рублей. Как и «Трансаэро», которая была второй авиакомпанией в России, «Доширак» на своем рынке тоже второй: он поставляет 31% всей лапши быстрого приготовления.

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