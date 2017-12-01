Российские лыжники пообещали судиться с МОК за медали «хоть 10 лет»

Шесть российских лыжников, ранее отстраненных от участия в Олимпиаде, теперь лишились права выступать на любых международных соревнованиях. Такое решение приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS).
В FIS еще неделю назад заявляли, что не согласны с решением дисциплинарной комиссии МОК пожизненно отстранить от участия в Играх шестерых российских лыжников. По мнению экспертов федерации, доказательств вины спортсменов было недостаточно, а значит, они имеют право выступать на международных соревнованиях. Но накануне вечером FIS свое решение изменила, поддержав МОК, а не лыжников.
В российской федерации лыжного спорта говорят, что сдаваться не привыкли, и не только на лыжне.
Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России, олимпийская чемпионка: «В нашей команде никто заранее не собирается сдавать медали. И я уже неоднократно говорила, что мы будем судиться до последнего. До тех пор, пока мы не выиграем этот процесс. Если он будет длиться 10 лет, значит, будем 10 лет ходить в суды и судиться. Потому что спортсмены не принимали допинг, не были ни в каком сговоре. Это просто абсурдно».
Кроме Александра Легкова, дисциплинарная комиссия МОК обвиняет в нарушении антидопинговых правил Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Все выводы основаны на скандальном докладе Макларена, достоверность которого вызывает много вопросов, так как основан он на личных дневниках бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который является информатором Всемирного антидопингового агентства.
Филипп Берч, адвокат: «Касательно дневников Родченкова, единственное, что мы видели на заседании МОК, — отредактированную версию неких страниц, лишь некоторые из которых были переведены. Теперь мы знаем, что Родченков предоставил свой дневник СМИ. Я видел статью в The New York Times. Нам во время заседаний этот дневник предоставлен не был. МОК полагается на эти показания, но получается, что ни я — адвокат, ни обвиненные спортсмены не имеем доступа к информации, к которой есть доступ у СМИ».
Такие методы работы и такие «доказательства» возмущают и юристов, и лыжников. По сути, под угрозой обвинения в применении допинга оказался абсолютно любой спортсмен, если верить доводам дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета.
Елена Вяльбе: «Спортсмены многих стран сейчас обеспокоены тем, что, как оказалось, емкость, где на протяжении 10 лет хранятся их допинг-пробы, не защищена и может быть вскрыта, как нам пытаются доказать».
Дисциплинарная комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом на основании доклада Макларена уже дисквалифицировала больше 20 российских спортсменов. Многие настаивают на рассмотрении своих дел в ускоренном режиме, ведь до Олимпиады в Южной Корее осталось совсем немного времени.
Анна Козьменко, адвокат: «В случае негативного исхода решение будет обжаловаться. И мы будем делать все возможное, чтобы успеть к началу Олимпиады».
Адвокаты российских спортсменов отмечают, что такие решения выходят далеко за рамки результатов, представленных в докладе комиссии Макларена, и указывают на неподобающий ход рассмотрения дела — без дальнейшего расследования и без дополнительных доказательств.
Между тем сам Родченков пожаловался на финансовые проблемы. В распоряжении НТВ оказалась запись интервью, где беглый специалист говорит о себе предельно откровенно. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории признался, что нуждается в деньгах и активно ищет издателя для книги. Ранее за фильм со своим участием он получил квартиру и дорогую машину. Именно Родченков заявил зарубежным спортивным функционерам, что множество российских атлетов принимали запрещенные препараты. Полную версию интервью смотрите в программе «Центральное телевидение» в субботу, 2 декабря, в 19:00.
В российской федерации лыжного спорта говорят, что сдаваться не привыкли, и не только на лыжне.
Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России, олимпийская чемпионка: «В нашей команде никто заранее не собирается сдавать медали. И я уже неоднократно говорила, что мы будем судиться до последнего. До тех пор, пока мы не выиграем этот процесс. Если он будет длиться 10 лет, значит, будем 10 лет ходить в суды и судиться. Потому что спортсмены не принимали допинг, не были ни в каком сговоре. Это просто абсурдно».
Кроме Александра Легкова, дисциплинарная комиссия МОК обвиняет в нарушении антидопинговых правил Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Все выводы основаны на скандальном докладе Макларена, достоверность которого вызывает много вопросов, так как основан он на личных дневниках бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который является информатором Всемирного антидопингового агентства.
Филипп Берч, адвокат: «Касательно дневников Родченкова, единственное, что мы видели на заседании МОК, — отредактированную версию неких страниц, лишь некоторые из которых были переведены. Теперь мы знаем, что Родченков предоставил свой дневник СМИ. Я видел статью в The New York Times. Нам во время заседаний этот дневник предоставлен не был. МОК полагается на эти показания, но получается, что ни я — адвокат, ни обвиненные спортсмены не имеем доступа к информации, к которой есть доступ у СМИ».
Такие методы работы и такие «доказательства» возмущают и юристов, и лыжников. По сути, под угрозой обвинения в применении допинга оказался абсолютно любой спортсмен, если верить доводам дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета.
Елена Вяльбе: «Спортсмены многих стран сейчас обеспокоены тем, что, как оказалось, емкость, где на протяжении 10 лет хранятся их допинг-пробы, не защищена и может быть вскрыта, как нам пытаются доказать».
Дисциплинарная комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом на основании доклада Макларена уже дисквалифицировала больше 20 российских спортсменов. Многие настаивают на рассмотрении своих дел в ускоренном режиме, ведь до Олимпиады в Южной Корее осталось совсем немного времени.
Анна Козьменко, адвокат: «В случае негативного исхода решение будет обжаловаться. И мы будем делать все возможное, чтобы успеть к началу Олимпиады».
Адвокаты российских спортсменов отмечают, что такие решения выходят далеко за рамки результатов, представленных в докладе комиссии Макларена, и указывают на неподобающий ход рассмотрения дела — без дальнейшего расследования и без дополнительных доказательств.
Между тем сам Родченков пожаловался на финансовые проблемы. В распоряжении НТВ оказалась запись интервью, где беглый специалист говорит о себе предельно откровенно. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории признался, что нуждается в деньгах и активно ищет издателя для книги. Ранее за фильм со своим участием он получил квартиру и дорогую машину. Именно Родченков заявил зарубежным спортивным функционерам, что множество российских атлетов принимали запрещенные препараты. Полную версию интервью смотрите в программе «Центральное телевидение» в субботу, 2 декабря, в 19:00.
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