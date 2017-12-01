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    Программа «Чудо техники» отмечает юбилей. журналистика, НТВ, СМИ, телевидение, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрограмма «Чудо техники» отмечает юбилей

    Программа «Чудо техники» отмечает юбилей

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    Программа «Чудо техники» отмечает юбилей

    Программа «Чудо техники» отмечает юбилей

    Программа «Чудо техники» отмечает юбилей

      Одному из самых популярных проектов российского телевидения — программе «Чудо техники» с Сергеем Малозёмовым на НТВ — 2 декабря 2017 года исполнится пять лет.

      За время существования «Чуда техники» в эфир вышло 205 выпусков проекта. Программа неизменно пользуется популярностью у зрителей. Так, в сезоне-2016/2017 ее среднесуточная доля составила 11,6% в аудитории 18+, а среди мужчин достигала 13,7%.

      Команда «Чуда техники» рассказывает о самых интересных изобретениях современности, которые уже изменяют жизнь каждого человека, а также о том, как наука объясняет окружающий мир. Автор и ведущий программы Сергей Малозёмов уже несколько раз совершил кругосветные путешествия, чтобы встретиться с ведущими учеными планеты. Кроме того, он снял в качестве приложения к программе девять документальных фильмов из цикла «Научные расследования Сергея Малозёмова» и написал книгу «Технология бессмертия».

      Среди самых выдающихся тестов «Чуда техники» — проверка суперклея, когда шеф-продюсера программы, парашютиста Дмитрия Дёмина приклеили подошвами вверх ногами на высоте 1300 метров. Об этом написали даже в британской прессе.

      Постоянные рубрики «Чуда техники» — «Чудо-товары», «Новинка недели», «Тайны явлений и вещей», «Умелец недели». На страницах программы в соцсетях постоянно публикуются сделанные специально для интернет-аудитории новости технологий и видеообзоры гаджетов, регулярно набирающие несколько миллионов просмотров. В планах — расширение горизонтов и рассказы о новых изобретениях.

      Сергей Малозёмов: «Когда в 2012 году мне, репортеру новостей НТВ, представилась возможность сделать собственную программу про науку и технологии, я, честно признаюсь, отнесся к этому скептически. Казалось, что совмещать просветительство и необходимость постоянно выдавать высокий рейтинг — это что-то невозможное. Но в итоге как-то получилось. И отзывы зрителей говорят то же, что и исследования социологов: мы не только делаем самую популярную в России программу о науке и технике, мы еще и регулярно опережаем идущие параллельно на других каналах программы про звезд и юмористические шоу. Вот это действительно то достижение, которое вызывает у меня гордость и заставляет верить в будущее».

      Специально к юбилею программы в это воскресенье, 3 декабря, в эфир выйдет праздничный выпуск программы «Чудо техники» — команда проекта покажет лучшее из лучшего за пять лет. Смотрите «Чудо техники» на НТВ и НТВ.Ru по воскресеньям в 11:05.

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