Вуди Аллен в интервью НТВ рассказал о своем новом фильме

Российские поклонники Вуди Аллена с нетерпением ждут премьеру его новой картины. Фильм «Колесо чудес» выйдет на экраны в феврале 2018 года. Лента посвящена Нью-Йорку , 50-м годам прошлого века и любви. О своей последней работе режиссер рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту НТВ Лизе Герсон.

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Аллен рассказал о том, как относится к признанию зрителей, и отметил, что после выпуска нового фильма никогда не ходит в кинотеатр инкогнито, чтобы отслеживать реакцию людей.



Вуди Аллен: «Когда я выпускаю фильм, я не хожу потом в кинотеатр инкогнито, не слушаю, как реагируют на мою картину люди, смеются ли они там, где надо, плачут ли. Я никогда не читаю, что пишут о моей работе. И за все 50 лет никогда так не делал. Я никогда не читаю собственные интервью. Но если ко мне на улице подходит незнакомый человек и говорит „отличная работа, Вуди“, тогда я счастлив. Тогда я думаю, что снял фильм не только для себя, но и для людей. Когда я говорю, что меня не волнует реакция на мой фильм, я имею в виду, что хотел бы, чтобы людям понравилось. Но если он кому-то не понравился, я ничего не могу с этим поделать, и я выкидываю это из головы».



Новый фильм режиссера — об Америке 50-х годов. По признанию Аллена, этот фильм — ностальгия по детству.



Вуди Аллен: «Это ностальгия, да. Не должен я ее испытывать, ведь детство у меня было совсем не счастливое. Тогда, в 50-е, это место, Кони-Айленд, было притягательным, сейчас же там ничего нет. Меня всегда поражали такие места, как парк аттракционов, цирк. Все вокруг вертится, все счастливы, музыка, туристы, а на самом деле под всей этой каруселью — тяжелая работа, монотонная, грустная, круглосуточная. Это такой сильный контраст. Но это понимаешь только с возрастом».



Режиссер отметил, что воспитание детей в США в те годы означало гораздо больше свободы, чем сейчас. Поэтому маленький герой фильма «Колесо чудес» практически весь фильм гуляет один по городу.



Вуди Аллен: «Когда мы были детьми, мы уходили из дома рано утром и не возвращались до вечера. Мы весь день были на улице, гоняли мяч, жгли костры, ходили в кино. Мы принадлежали сами себе, и родители верили нам. И большинство, как я, не попадали в слишком серьезные переделки».



Также режиссер рассказал, почему двигателем конфликта во всех его фильмах является женщина.



Вуди Аллен: «Традиционно мужчина в американском кино — примитивное существо. Он должен быть красивым и с пистолетом, но без эмоций. Плакать, например, ему не положено, это признак слабости. А женщина эмоциональна, у нее гораздо больше происходит внутри. Поэтому двигатель конфликта — она. Мужчина — исполнитель».