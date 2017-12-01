Глава FIFA: решение МОК о России и Олимпиаде не повлияет на ЧМ-2018

У Международной федерации футбола нет претензий к российским спортсменам, а решение Международного олимпийского комитета относительно участия сборной России в Играх не повлияет на футболистов, заявил глава FIFA Джанни Инфантино.
Глава FIFA подчеркнул, что футболисты регулярно сдают допинг-тесты на национальных и клубных турнирах, россиян проверяют иностранные организации, и все их допинг-пробы отрицательные, в том числе за 2014 год.
Джанни Инфантино, глава FIFA: «Что касается FIFA, то решение МОК не будет влиять на футбол. Мы говорим о чемпионате мира, а не об Олимпийских играх, этот вопрос нас не касается. Если говорить в общем плане, могу повторить: я и FIFA не участвуем в каких-либо спекуляциях, связанных с тем, что будет в будущем».
Инфантино также выразил уверенность, что ЧМ-2018 станет лучшим чемпионатом мира в истории.
При этом ранее стало известно, что FIFA не допустит российских специалистов к допинг-тестированию на ЧМ-2018.
Вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане МОК рассмотрит 5 декабря.
Джанни Инфантино, глава FIFA: «Что касается FIFA, то решение МОК не будет влиять на футбол. Мы говорим о чемпионате мира, а не об Олимпийских играх, этот вопрос нас не касается. Если говорить в общем плане, могу повторить: я и FIFA не участвуем в каких-либо спекуляциях, связанных с тем, что будет в будущем».
Инфантино также выразил уверенность, что ЧМ-2018 станет лучшим чемпионатом мира в истории.
При этом ранее стало известно, что FIFA не допустит российских специалистов к допинг-тестированию на ЧМ-2018.
Вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане МОК рассмотрит 5 декабря.
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