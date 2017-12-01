СК проверяет информацию о разложившемся теле под лестницей больницы на Урале

Свердловские следователи проверяют информацию о том, что тело пациента пролежало два дня под лестницей в больнице города Алапаевска.
Александр Шульга, старший помощник руководителя регионального СУ СК по региону: «Мы связались с родственницей гражданина. По ее словам, тело лежало какое-то время. Теперь надо опросить всех».
Пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестакосо своей стороны заявил, что в ведомство с жалобой никто не обращался. Со ссылкой на главврача больницы он сообщил, что тело хранилось в приспособленном помещении, а вскрытие провели в установленные сроки, передает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что труп скончавшегося от инсульта мужчины два дня лежал под лестницей в одной из больниц Алапаевска в Свердловской области. Согласно заявлению родственников покойного, за это время тело успело разложиться, поэтому его захоронили в закрытом гробу.
Пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестакосо своей стороны заявил, что в ведомство с жалобой никто не обращался. Со ссылкой на главврача больницы он сообщил, что тело хранилось в приспособленном помещении, а вскрытие провели в установленные сроки, передает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что труп скончавшегося от инсульта мужчины два дня лежал под лестницей в одной из больниц Алапаевска в Свердловской области. Согласно заявлению родственников покойного, за это время тело успело разложиться, поэтому его захоронили в закрытом гробу.
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