Узница концлагеря может лишиться квартиры из-за равнодушия калужских чиновников

Прокуроры изучат историю бывшей узницы концлагеря из Калуги. Родным 79-летней пенсионерки удалось привлечь внимание общественности к равнодушию чиновников. У женщины, которая в трехлетнем возрасте попала в плен к фашистам, сгорел дом. Дочь подала документы на получение жилищного сертификата. Дочь женщины сделала первоначальный взнос за квартиру в новостройке, остальное должны были перечислить сотрудники городской администрации. Но денег нет, объяснений тоже. Застройщик просит срочно освободить жилплощадь.

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Валентина Царёва в свои годы вынуждена бороться за свою квартиру, из которой ее вместе с внуками и правнуками скоро должны выселить. И все потому, что сертификат на жилье, выданный три года назад, в итоге оказался никому не нужной бумагой.



Когда-то у нее были просторный дом и собственное хозяйство. А потом случился пожар, все сгорело. Пришлось переехать к внуку. Но уместиться в маленькой «однушке» всем пятерым было сложно. Тогда за помощью семья обратилась к чиновникам. Но в администрации откликнулись не сразу, добиваться сертификата пришлось через суд. Получив заветную бумагу, старую квартиру продали, взяли двухкомнатную в новостройке. При этом почти всю сумму за квадратные метры семья выплатила, оставалось немного — полтора миллиона, прописанные в сертификате. Но время шло, а денег все не было.



Оксана Струлёва, внучка Валентины Царёвой: «Не финансируется этот сертификат сейчас, денег нет, ждите, вас вопрос рассматривается. Но застройщики ждать уже отказываются, сколько можно ждать, три года, уже третий год пошел».



Чиновники говорят, что ничем не могут помочь, а финансирование по таким сертификатам из федерального бюджета якобы не осуществляется. А в региональном бюджете денег на это нет. Если верить словам сотрудников администрации, документ старушке выдали, чтобы исполнить судебное решение.



Елена Помозова, начальник отдела льгот и субсидий министерства труда и социальной защиты населения Калужской области: «Было решение суда, мы не могли не исполнить решение суда, понимаете. У нас есть нормативная база, которая не содержит никаких оснований и вообще не говорит о том, что у нас есть узники, и мы должны им деньги выделять».



Сдаваться Валентина Царёва не собирается и вместе с внуками подготовила обращение в прокуратуру. Чтобы полностью рассчитаться с застройщиком, у пенсионерки осталось меньше недели.