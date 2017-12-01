НТВ покажет «Малую землю» Альбины Джанабаевой и Антона Макарского

В воскресенье, 3 декабря, в эфир телеканала НТВ выйдет новый выпуск авторского проекта известного журналиста и ведущего, многократного лауреата национальной телевизионной премии ТЭФИ Сергея Майорова. Главными героями станут популярная певица Альбина Джанабаева и известный актер Антон Макарский, которые отправятся в остросюжетное и эмоциональное путешествие в прошлое, где берет начало
по-своему уникальная биография каждого из них.
Знаменитая певица Альбина Джанабаева прямым рейсом вернется на свою родину, туда, где Волга — самая глубокая, а тутовник — самый сладкий. В Волгограде ее с нетерпением будет ждать большая семья, которая особенно готовится к приезду столичной звезды. Артистка расскажет, какому хобби отдавала предпочтение в детстве и почему отец в будущем видел Альбину геологом.
Певица вспомнит, как однажды в 11-летнем возрасте чуть не погибла и как решилась уехать в Москву вопреки уговорам папы. Известная артистка проведет эксклюзивную экскурсию по всем значимым местам города-героя Волгограда, расскажет о ключевых памятниках, которые каждый год притягивают множество туристов и местных жителей. Также звезда прогуляется по рабочему поселку Городище, где много лет назад ее семья получила квартиру, встретится со своими любимыми педагогами и давней подругой. Она получит уникальную возможность вернуться туда, где время словно остановилось. А телезрители смогут прогуляться по школе, где училась любимая исполнительница, услышать клятву пионера от Альбины и увидеть ее любимую детскую куклу.
Сегодня семья популярного актера Антона Макарского живет на его исторической родине — в солнечном Израиле. Несмотря на это, артист признается, что долгое время не может находиться вдали от России. Именно поэтому он навестит свою малую землю — колоритный город Пенза. Антон покажет памятник семье в одном из скверов города и даже не сможет сдержать слез во время прогулки по двору своего детства.
А вот возвращаться в стены родной школы артист наотрез откажется: по его словам, каждый человек, выросший в провинциальном городе конца 80-х- начала 90-х, его поймет. Антон поведает о непростых годах юности тех лет и назовет причину, по которой мог эпатировать сверстников, а также поделится тяжелыми воспоминаниями о родном отце и свидании в модном кинотеатре «Москва». А еще вспомнит, как бабушка передавала любимому внуку понятные только ему приветы со сцены Пензенского драматического театра и как дебютировал на его сцене за приличный гонорар, впоследствии потраченный на мороженое для всего двора. В театре актер позвонит в Израиль своему легендарному дедушке — народному артисту Михаилу Яковлевичу Каплану, с которым последними новостями обменяются коллеги.
В рамках документального цикла «Малая земля» известные артисты, актеры, музыканты и телеведущие впервые позволят заглянуть туда, куда никого не пускали, и покажут свою «Малую землю» такой, какой ее не знает больше никто. Зрители НТВ станут свидетелями трогательных встреч знаменитостей с близкими и друзьями, которые на протяжении многих лет ждали их возвращения. Проект «Малая земля» предоставит каждому уникальную возможность побывать в гостях у прошлого и вернуться в детство своих кумиров.
Смотрите очередной выпуск программы «Малая земля» в воскресенье, 3 декабря, в 13:05 на НТВ и НТВ.Ru.
Певица вспомнит, как однажды в 11-летнем возрасте чуть не погибла и как решилась уехать в Москву вопреки уговорам папы. Известная артистка проведет эксклюзивную экскурсию по всем значимым местам города-героя Волгограда, расскажет о ключевых памятниках, которые каждый год притягивают множество туристов и местных жителей. Также звезда прогуляется по рабочему поселку Городище, где много лет назад ее семья получила квартиру, встретится со своими любимыми педагогами и давней подругой. Она получит уникальную возможность вернуться туда, где время словно остановилось. А телезрители смогут прогуляться по школе, где училась любимая исполнительница, услышать клятву пионера от Альбины и увидеть ее любимую детскую куклу.
Сегодня семья популярного актера Антона Макарского живет на его исторической родине — в солнечном Израиле. Несмотря на это, артист признается, что долгое время не может находиться вдали от России. Именно поэтому он навестит свою малую землю — колоритный город Пенза. Антон покажет памятник семье в одном из скверов города и даже не сможет сдержать слез во время прогулки по двору своего детства.
А вот возвращаться в стены родной школы артист наотрез откажется: по его словам, каждый человек, выросший в провинциальном городе конца 80-х- начала 90-х, его поймет. Антон поведает о непростых годах юности тех лет и назовет причину, по которой мог эпатировать сверстников, а также поделится тяжелыми воспоминаниями о родном отце и свидании в модном кинотеатре «Москва». А еще вспомнит, как бабушка передавала любимому внуку понятные только ему приветы со сцены Пензенского драматического театра и как дебютировал на его сцене за приличный гонорар, впоследствии потраченный на мороженое для всего двора. В театре актер позвонит в Израиль своему легендарному дедушке — народному артисту Михаилу Яковлевичу Каплану, с которым последними новостями обменяются коллеги.
В рамках документального цикла «Малая земля» известные артисты, актеры, музыканты и телеведущие впервые позволят заглянуть туда, куда никого не пускали, и покажут свою «Малую землю» такой, какой ее не знает больше никто. Зрители НТВ станут свидетелями трогательных встреч знаменитостей с близкими и друзьями, которые на протяжении многих лет ждали их возвращения. Проект «Малая земля» предоставит каждому уникальную возможность побывать в гостях у прошлого и вернуться в детство своих кумиров.
Смотрите очередной выпуск программы «Малая земля» в воскресенье, 3 декабря, в 13:05 на НТВ и НТВ.Ru.
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