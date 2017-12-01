В Стамбуле выясняют причины смерти 19-летней россиянки

Генконсульство РФ в Стамбуле подтвердило факт смерти
19-летней россиянки Татьяны Чехрановой, обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее российские СМИ сообщили, что тело Чехрановой, которая отправилась в горы со своим молодым человеком, гражданином Турции, было обнаружено 18 ноября в машине со следами насилия.
Как заявил РИА Новости представитель российской дипмиссии, генконсульство подтверждает факт смерти россиянки.
Из сообщения генконсульства РФ: «Факт смерти россиянки подтверждаем. Причины смерти пока не комментируем до получения результатов всех экспертиз от турецкой стороны. Необходимую помощь для отправки тела на родину генконсульство оказало».
По некоторым данным, 19-летняя жительница Санкт-Петербурга минувшим летом круто изменила свою жизнь. Закончив третий курс, она взяла академический отпуск в медицинском колледже и уехала в Стамбул, где нашла работу в казино.
Как заявил РИА Новости представитель российской дипмиссии, генконсульство подтверждает факт смерти россиянки.
Из сообщения генконсульства РФ: «Факт смерти россиянки подтверждаем. Причины смерти пока не комментируем до получения результатов всех экспертиз от турецкой стороны. Необходимую помощь для отправки тела на родину генконсульство оказало».
По некоторым данным, 19-летняя жительница Санкт-Петербурга минувшим летом круто изменила свою жизнь. Закончив третий курс, она взяла академический отпуск в медицинском колледже и уехала в Стамбул, где нашла работу в казино.
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