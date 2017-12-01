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    В Стамбуле выясняют причины смерти 19-летней россиянки

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    В Стамбуле выясняют причины смерти 19-летней россиянки

    В Стамбуле выясняют причины смерти <nobr>19-летней</nobr> россиянки

    Генконсульство РФ в Стамбуле подтвердило факт смерти 19-летней россиянки Татьяны Чехрановой, обстоятельства трагедии выясняются.

    Ранее российские СМИ сообщили, что тело Чехрановой, которая отправилась в горы со своим молодым человеком, гражданином Турции, было обнаружено 18 ноября в машине со следами насилия.

    Как заявил РИА Новости представитель российской дипмиссии, генконсульство подтверждает факт смерти россиянки.

    Из сообщения генконсульства РФ: «Факт смерти россиянки подтверждаем. Причины смерти пока не комментируем до получения результатов всех экспертиз от турецкой стороны. Необходимую помощь для отправки тела на родину генконсульство оказало».

    По некоторым данным, 19-летняя жительница Санкт-Петербурга минувшим летом круто изменила свою жизнь. Закончив третий курс, она взяла академический отпуск в медицинском колледже и уехала в Стамбул, где нашла работу в казино.

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