Мощный снегопад в Словакии парализовал транспорт и обесточил дома

Календарная зима для ряда европейских стран пришла в сопровождении мощных снегопадов. На дорогах возник коллапс, многие дома оказались обесточены, резко возросло число ДТП.
В Словакии мощный снегопад обрушился на восточную часть страны и столичный регион. В Братиславе из-за гололеда закрыта часть дорог. Троллейбусы блокировали улицы — наледь на проводах остановила движение. В восточных областях страны без электричества остались семь тысяч домов.
В Великобритании в некоторых районах прошли сильные метели. Все улицы замело, на обочинах появились сугробы. Метеорологи напугали британцев прогнозом 10-градусных морозов и сильного гололеда. В связи с этим в некоторых районах уже объявили желтый уровень погодной опасности.
Москву, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы столицу тоже накроет мощный снегопад.
В Великобритании в некоторых районах прошли сильные метели. Все улицы замело, на обочинах появились сугробы. Метеорологи напугали британцев прогнозом 10-градусных морозов и сильного гололеда. В связи с этим в некоторых районах уже объявили желтый уровень погодной опасности.
Москву, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы столицу тоже накроет мощный снегопад.
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