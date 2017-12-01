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    Мощный снегопад в Словакии парализовал транспорт и обесточил дома. Великобритания, зима, Словакия, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМощный снегопад в Словакии парализовал транспорт и обесточил дома

    Мощный снегопад в Словакии парализовал транспорт и обесточил дома

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    Мощный снегопад в Словакии парализовал транспорт и обесточил дома

    Мощный снегопад в Словакии парализовал транспорт и обесточил дома

    Мощный снегопад в Словакии парализовал транспорт и обесточил дома

      Календарная зима для ряда европейских стран пришла в сопровождении мощных снегопадов. На дорогах возник коллапс, многие дома оказались обесточены, резко возросло число ДТП.

      В Словакии мощный снегопад обрушился на восточную часть страны и столичный регион. В Братиславе из-за гололеда закрыта часть дорог. Троллейбусы блокировали улицы — наледь на проводах остановила движение. В восточных областях страны без электричества остались семь тысяч домов.

      В Великобритании в некоторых районах прошли сильные метели. Все улицы замело, на обочинах появились сугробы. Метеорологи напугали британцев прогнозом 10-градусных морозов и сильного гололеда. В связи с этим в некоторых районах уже объявили желтый уровень погодной опасности.

      Москву, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы столицу тоже накроет мощный снегопад.

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