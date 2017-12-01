Россия добилась уступок при продлении сделки ОПЕК+

Страны ОПЕК и другие производители нефти продлили сделку по сокращению добычи, как и ожидалось, продлили на 9 месяцев, но в то же время дали понять, что уже думают, как из нее выйти.
«Мы едины, плечом к плечу», — заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции по итогам заседания в Вене. Он имел в виду не только российского коллегу Александра Новака, который сидел рядом, но и всех остальных.
Картель и 10 других производителей нефти, включая Россию, без публичных разногласий договорились продлить сделку по сокращению добычи. Срок ее действия должен был закончиться в конце марта следующего года, но ее продлили на весь 2018 год.
Благодаря сделке нефть за последний год подорожала на 20 долларов. Поэтому были сомнения, захочет ли Россия ее продлевать, ведь США добычу наоборот наращивают. Небольшая уступка российской позиции — это включение в итоговое заявление пункта о том, что в июне эффект от соглашения еще раз оценят и могут пересмотреть условия.
Картель и 10 других производителей нефти, включая Россию, без публичных разногласий договорились продлить сделку по сокращению добычи. Срок ее действия должен был закончиться в конце марта следующего года, но ее продлили на весь 2018 год.
Благодаря сделке нефть за последний год подорожала на 20 долларов. Поэтому были сомнения, захочет ли Россия ее продлевать, ведь США добычу наоборот наращивают. Небольшая уступка российской позиции — это включение в итоговое заявление пункта о том, что в июне эффект от соглашения еще раз оценят и могут пересмотреть условия.
Комментарии