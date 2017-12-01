В мире отмечают День борьбы со СПИДом

Сегодня во всем мире отмечают День борьбы со СПИДом. В разных странах проходят многочисленные акции, цель которых — рассказать правду об этой болезни. Несмотря на все предрассудки, люди с положительным статусом могут жить обычной жизнью.

Соглашаясь на интервью, Сергей Ульянов знал, что рискует остаться без некоторых знакомых. Так бывает после каждого его публичного заявления о жизни с ВИЧ. Принять свой статус оказалось проще, чем реакцию людей.



Сергей Ульянов: «У меня были такие этапы в жизни, когда была отдельная посуда в семье. Хлоркой засыпали после меня ванную. И уже под определенно другим углом начал смотреть на окружающих. И на себя соответственно тоже».



Родные Елены Ивановой отреагировали спокойно. С непониманием она столкнулась там, где, казалось бы, и вопросов возникать не должно. В больнице, где Елена готовилась к первым родам.



Елена Иванова: «Специалист очень громко сообщала, что у меня СПИД. Что меня поразило, потому что это была дезинформация, честно говоря. Потом еще раз было: ну а что ты хочешь с таким букетом? Когда про ребенка разговаривали, который должен родиться».



Прописные истины известны все еще не каждому. СПИД — болезнь, ВИЧ — вирус. Наука еще не способна его убить, но уже давно научилась подавлять. Косит людей не сам вирус, а попытка его игнорировать.



Юлия Влацкая, кандидат медицинских наук: «На фоне правильно подобранной эффективной антиретровирусной терапии эти пациенты могут прожить свой биологический возраст, родить здоровых детей, быть социально адаптированными и прожить жизнь совершенно обычного человека».



Знание лишь этого факта может подарить не только надежду, но и саму жизнь.



Подробности — в видеоматериале.



