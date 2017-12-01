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    Слон в Таиланде насмерть затоптал немецкого туриста на глазах у россиян

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    Слон в Таиланде насмерть затоптал немецкого туриста на глазах у россиян

    Слон в Таиланде насмерть затоптал немецкого туриста на глазах у россиян

    Слон, на котором катали туристов в «слоновой деревне» на острове Ко Чанг в Таиланде, насмерть затоптал туриста из Германии. Об этом сообщили россияне, ставшие свидетелями произошедшего.

    Туристы Татьяна и Игорь рассказали РИА Новости, что трагедия произошла в четверг днем, когда заканчивалась экскурсия.

    Из рассказа туристов: «Ребята, тоже из России, ехавшие на первом слоне, благополучно с него слезли, и вдруг этот слон взбесился и напал на немецкого туриста, который его фотографировал. Слон затоптал немца насмерть на глазах у всех».

    В итоге паре пришлось спрыгнуть со своего слона, который начал паниковать, вставать за задние лапы, а затем побежал. Спрыгнувший россиянин получил травмы, девушка не пострадала.

    За последнюю неделю это уже третья трагедия в Таиланде, связанная со слонами. Так, на юге страны слониха несколько дней назад убила хозяина, а затем попыталась спрятать его тело под ветками. Вскоре на севере страны, в Чиангмае, слон-киноактер проткнул бивнями своего проводника, с которым работал более 10 лет.

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