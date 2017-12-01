Полковнику Захарченко предъявили еще три обвинения в получении взяток

Скандально известный полковник Дмитрий Захарченко стал обвиняемым еще по трем эпизодам получения взяток.
По словам источника «Интерфакса», речь идет о взятке в 800 тыс. долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же — 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ла Маре», а также порядка 800 тыс. рублей в виде услуги на отдых от одного из бизнесменов.
Источник: «Захарченко предъявлено обвинение по тем эпизодам, по которым ранее он находился в статусе подозреваемого».
Ранее Захарченко обвинялся только в получении 7 млн рублей от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого. Кроме того, полковнику инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия за то, что он якобы предупредил сестру финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой — Ларису Марчукову о надвигающихся обысках в организации.
Экс-сотрудник МВД, которого обвиняют в коррупционных преступлениях, находится под стражей с сентября 2016 года. Во время обысков в кабинете, машине полковника, а также в квартирах родных Захарченко следователи обнаружили несколько миллиардов рублей. Никулинский суд Москвы планирует принять решение по иску Генпрокуратуры об обращении этих денег в пользу государства.
Источник: «Захарченко предъявлено обвинение по тем эпизодам, по которым ранее он находился в статусе подозреваемого».
Ранее Захарченко обвинялся только в получении 7 млн рублей от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого. Кроме того, полковнику инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия за то, что он якобы предупредил сестру финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой — Ларису Марчукову о надвигающихся обысках в организации.
Экс-сотрудник МВД, которого обвиняют в коррупционных преступлениях, находится под стражей с сентября 2016 года. Во время обысков в кабинете, машине полковника, а также в квартирах родных Захарченко следователи обнаружили несколько миллиардов рублей. Никулинский суд Москвы планирует принять решение по иску Генпрокуратуры об обращении этих денег в пользу государства.
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