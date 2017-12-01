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    Стая собак напала на девочку в Якутии

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    Стая собак напала на девочку в Якутии

    Стая собак напала на девочку в Якутии

    Врачи скорой помощи в Ленске доставили в больницу девочку, на которую напала стая собак, проводится проверка.

    Как сообщили в СУ СК России по Якутии, «1 декабря в СМИ появилось сообщение о госпитализации девочки в Ленске после нападения собак».

    Из сообщения СУ СК России по Якутии: «По данному факту организована процессуальная проверка, в рамках которой устанавливаются личность девочки, степень тяжести полученных ею травм, а также причины и обстоятельства произошедшего».

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