Стая собак напала на девочку в Якутии

Врачи скорой помощи в Ленске доставили в больницу девочку, на которую напала стая собак, проводится проверка.

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Якутия

Как сообщили в СУ СК России по Якутии, «1 декабря в СМИ появилось сообщение о госпитализации девочки в Ленске после нападения собак».



Из сообщения СУ СК России по Якутии: «По данному факту организована процессуальная проверка, в рамках которой устанавливаются личность девочки, степень тяжести полученных ею травм, а также причины и обстоятельства произошедшего».

