Украинец умер от приступа эпилепсии в автобусе на юго-западе Москвы

В столичном районе Ясенево гражданин Украины умер от приступа эпилепсии в салоне автобуса.
Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, тело 36-летнего мужчины, зарегистрированного в Донецкой области, было обнаружено в автобусе в Новоясеневском тупике.
Из сообщения источника: «Следов насильственной смерти не выявлено. Покойный был одет в спортивный костюм и кожаную куртку».
Источник добавил, что, предварительно, причиной смерти стал приступ эпилепсии. По факту случившегося следователи проводят проверку.
Согласно информации из открытых источников, в Новоясеневском тупике, дом 4 расположена автостанция «Новоясеневская», откуда совершаются международные автобусные рейсы, в том числе на Украину, в Белоруссию, Молдавию, Грузию и Армению.
Из сообщения источника: «Следов насильственной смерти не выявлено. Покойный был одет в спортивный костюм и кожаную куртку».
Источник добавил, что, предварительно, причиной смерти стал приступ эпилепсии. По факту случившегося следователи проводят проверку.
Согласно информации из открытых источников, в Новоясеневском тупике, дом 4 расположена автостанция «Новоясеневская», откуда совершаются международные автобусные рейсы, в том числе на Украину, в Белоруссию, Молдавию, Грузию и Армению.
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