В ДТП с автобусом на мосту в Омске погибли три человека

В Омске выясняют причины аварии, жертвами которой стали три человека.
Инцидент произошел на мосту 60-летия ВЛКСМ рано утром в пятницу. Водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус. Погибли три человека, еще пятеро пострадали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии и помещен в реанимацию, еще четверо — в состоянии средней степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
Светлана Оспенникова, представитель министерства здравоохранения Омской области: «Один пострадавший поступил в тяжелом состоянии и помещен в реанимацию. Еще четверо в состоянии средней степени тяжести в настоящий момент проходят обследование».
Светлана Оспенникова, представитель министерства здравоохранения Омской области: «Один пострадавший поступил в тяжелом состоянии и помещен в реанимацию. Еще четверо в состоянии средней степени тяжести в настоящий момент проходят обследование».
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