Родные пропавших аргентинских подводников просят продолжить спасательную операцию

Родственники моряков, находившихся на борту пропавшей подводной лодки San Juan, просят власти Аргентины продолжить операцию по спасению.
По словам отца одного из членов экипажа, власти должны продолжить эту операцию, поскольку «нет никаких вещественных доказательств, что моряков нельзя спасти».
Луис Таглиапьетра, отец одного из моряков: «Окончательное решение остается за главнокомандующим, которым является президент, и он должен отменить это несправедливое и неоправданное решение».
О продолжении поисков власти также попросила подруга еще одного члена экипажа Сусана Альварес. «Единственное, о чем я прошу — это не прекращать спасательную операцию. Мы все чувствуем, что они живы», — приводит ее слова ТАСС.
Ранее официальный представитель ВМС Аргентины сообщил, что власти прекращают спасательную операцию моряков, которые находились на подлодке San Juan. В военном ведомстве пояснили, что надежды найти людей живыми практически нет. Операция продлилась вдвое дольше срока, положенного по инструкции.
Подлодка перестала выходить на связь 15 ноября. На борту находились более 40 человек. Журналистам удалось узнать содержание последнего сообщения с подлодки. Экипаж подал сигнал о пожаре из-за повреждения аккумуляторных батарей. Правительство Аргентины пообещало снять гриф секретности с трагического происшествия, чтобы его расследование было максимально прозрачным.
Луис Таглиапьетра, отец одного из моряков: «Окончательное решение остается за главнокомандующим, которым является президент, и он должен отменить это несправедливое и неоправданное решение».
О продолжении поисков власти также попросила подруга еще одного члена экипажа Сусана Альварес. «Единственное, о чем я прошу — это не прекращать спасательную операцию. Мы все чувствуем, что они живы», — приводит ее слова ТАСС.
Ранее официальный представитель ВМС Аргентины сообщил, что власти прекращают спасательную операцию моряков, которые находились на подлодке San Juan. В военном ведомстве пояснили, что надежды найти людей живыми практически нет. Операция продлилась вдвое дольше срока, положенного по инструкции.
Подлодка перестала выходить на связь 15 ноября. На борту находились более 40 человек. Журналистам удалось узнать содержание последнего сообщения с подлодки. Экипаж подал сигнал о пожаре из-за повреждения аккумуляторных батарей. Правительство Аргентины пообещало снять гриф секретности с трагического происшествия, чтобы его расследование было максимально прозрачным.
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