МЧС завершило работы на месте прорыва теплотрассы в Москве

Аварийные бригады и сотрудники МЧС России завершили восстановительные работы на теплотрассе на востоке Москвы, где произошел прорыв горячей воды.
МЧС РФ: «Принимавшиеся меры по ликвидации последствий прорыва теплосети были достаточными, полными и своевременными. Благодаря оперативной работе аварийных бригад МОЭК и подразделений МЧС удалось предотвратить тяжелые последствия».
В ведомстве сообщили, что в аварийно-восстановительных работах от всех служб были задействованы почти 600 человек и около 200 единиц техники, передает РИА Новости.
Вечером 29 ноября на Иркутской улице в Москве прорвало трубу горячего водоснабжения. Посреди проезжей части образовалась воронка глубиной несколько метров. Пострадали восемь человек.
Пока коммунальщики боролись с последствиями аварии на теплотрассе, сотни жителей оставались без тепла и горячей воды. Под утро тепло, по информации мэрии, подавалось уже по штатной схеме.
В ведомстве сообщили, что в аварийно-восстановительных работах от всех служб были задействованы почти 600 человек и около 200 единиц техники, передает РИА Новости.
Вечером 29 ноября на Иркутской улице в Москве прорвало трубу горячего водоснабжения. Посреди проезжей части образовалась воронка глубиной несколько метров. Пострадали восемь человек.
Пока коммунальщики боролись с последствиями аварии на теплотрассе, сотни жителей оставались без тепла и горячей воды. Под утро тепло, по информации мэрии, подавалось уже по штатной схеме.
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