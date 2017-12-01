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    МЧС завершило работы на месте прорыва теплотрассы в Москве

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    МЧС завершило работы на месте прорыва теплотрассы в Москве

    МЧС завершило работы на месте прорыва теплотрассы в Москве

    МЧС завершило работы на месте прорыва теплотрассы в Москве

    Аварийные бригады и сотрудники МЧС России завершили восстановительные работы на теплотрассе на востоке Москвы, где произошел прорыв горячей воды.

    МЧС РФ: «Принимавшиеся меры по ликвидации последствий прорыва теплосети были достаточными, полными и своевременными. Благодаря оперативной работе аварийных бригад МОЭК и подразделений МЧС удалось предотвратить тяжелые последствия».

    В ведомстве сообщили, что в аварийно-восстановительных работах от всех служб были задействованы почти 600 человек и около 200 единиц техники, передает РИА Новости.

    Вечером 29 ноября на Иркутской улице в Москве прорвало трубу горячего водоснабжения. Посреди проезжей части образовалась воронка глубиной несколько метров. Пострадали восемь человек.

    смотретьПодача тепла восстановлена после крупной коммунальной аварии в Москве
    Подача тепла восстановлена после крупной коммунальной аварии в Москве
    Пока коммунальщики боролись с последствиями аварии на теплотрассе, сотни жителей оставались без тепла и горячей воды. Под утро тепло, по информации мэрии, подавалось уже по штатной схеме.

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