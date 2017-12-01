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    СМИ: в Красноярском крае нашли расчлененные останки мужчины и женщины

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    СМИ: в Красноярском крае нашли расчлененные останки мужчины и женщины

    СМИ: в Красноярском крае нашли расчлененные останки мужчины и женщины

    СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах сообщают о страшной находке на мусоросортировочном заводе под Красноярском.

    Как сообщает РИА Новости, расчлененные останки двоих человек были обнаружены на мусоросортировочном заводе в Березовском районе Красноярского края.
    По предварительной информации, речь идет о телах мужчины и женщины.

    Другие подробности пока не известны. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ведется расследование.

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