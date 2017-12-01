Новак: бюджет РФ получит более 1 трлн рублей благодаря сделке ОПЕК+

Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал результаты саммита ОПЕК в Вене.
Страны ОПЕК и другие производители нефти на переговорах в Вене продлили сделку об ограничении добычи до конца 2018 года. Стороны отметили, что мировой рынок НЕФТИ еще нуждается в балансировке, а потому говорить о завершении проекта еще рано.
Министр энергетики Александр Новак заявил, что российские нефтяные компании согласны с этим решением и будут снижать добычу пропорционально. На итоговой пресс-конференции Новак подчеркнул, что благодаря сделке «ОПЕК+» только в 2017 году российский бюджет дополнительно получит более триллиона рублей.
Александр Новак, глава Минэнерго РФ: «Мы считаем, что в 2017 году бюджет РФ дополнительно может получить от более высоких цен и того курса, который складывается, более 1 триллиона рублей в целом по году. В 2018 году нужно будет прогнозировать с учетом того курса, который будет складываться».
Напомним, ведущие страны-экспортеры нефти договорились о сокращении добычи в конце прошлого года. Снизить ее решили на 1,5 миллиона баррелей в сутки, 300 из которых пришлись на Россию. Российский министр сообщил журналистам, что следующая министерская встреча ОПЕК пройдет в июне 2018 года, и что стороны смогут обсудить корректировку параметров сделки, если будет такая необходимость.
Министр энергетики Александр Новак заявил, что российские нефтяные компании согласны с этим решением и будут снижать добычу пропорционально. На итоговой пресс-конференции Новак подчеркнул, что благодаря сделке «ОПЕК+» только в 2017 году российский бюджет дополнительно получит более триллиона рублей.
Александр Новак, глава Минэнерго РФ: «Мы считаем, что в 2017 году бюджет РФ дополнительно может получить от более высоких цен и того курса, который складывается, более 1 триллиона рублей в целом по году. В 2018 году нужно будет прогнозировать с учетом того курса, который будет складываться».
Напомним, ведущие страны-экспортеры нефти договорились о сокращении добычи в конце прошлого года. Снизить ее решили на 1,5 миллиона баррелей в сутки, 300 из которых пришлись на Россию. Российский министр сообщил журналистам, что следующая министерская встреча ОПЕК пройдет в июне 2018 года, и что стороны смогут обсудить корректировку параметров сделки, если будет такая необходимость.
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