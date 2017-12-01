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    Столкнувшиеся три грузовика блокировали движение по МКАД. ДТП, МКАД, Москва, грузовики. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтолкнувшиеся три грузовика блокировали движение по МКАД

    Столкнувшиеся три грузовика блокировали движение по МКАД

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    Столкнувшиеся три грузовика блокировали движение по МКАД

    Столкнувшиеся три грузовика блокировали движение по МКАД

    Столкнувшиеся три грузовика блокировали движение по МКАД

      Пострадавшего в ДТП на МКАД водителя грузовика отправили в больницу. Движение восстановлено.

      В результате столкновения трех грузовиков на северо-западе Москвы движение по Московской кольцевой автодороге было ненадолго блокировано.

      Сообщение пресс-службы столичного управления ГИБДД РФ: «На 73 км внешней стороны МКАД произошло столкновение трех грузовых автомобилей. Пострадал один человек, он госпитализирован».

      Очевидцы утверждают, что авария произошла по вине водителя одного из грузовиков, который на высокой скорости стал перестраиваться в соседний ряд.

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