Столкнувшиеся три грузовика блокировали движение по МКАД

Пострадавшего в ДТП на МКАД водителя грузовика отправили в больницу. Движение восстановлено.

70 грузовики

ДТП

МКАД

Москва

В результате столкновения трех грузовиков на северо-западе Москвы движение по Московской кольцевой автодороге было ненадолго блокировано.



Сообщение пресс-службы столичного управления ГИБДД РФ: «На 73 км внешней стороны МКАД произошло столкновение трех грузовых автомобилей. Пострадал один человек, он госпитализирован».



Очевидцы утверждают, что авария произошла по вине водителя одного из грузовиков, который на высокой скорости стал перестраиваться в соседний ряд.

