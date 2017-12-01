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    Трамп сосчитал до одного и зажег огни на елке у Белого дома. Рождество, США, Трамп Дональд, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп сосчитал до одного и зажег огни на елке у Белого дома

    Трамп сосчитал до одного и зажег огни на елке у Белого дома

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    Трамп сосчитал до одного и зажег огни на елке у Белого дома

    Трамп сосчитал до одного и зажег огни на елке у Белого дома

    Трамп сосчитал до одного и зажег огни на елке у Белого дома
    • Фото: Associated Press © 2017, Manuel Balce Ceneta

      • Дональд Трамп с семьей впервые приняли участие в традиционной церемонии зажжения огней на рождественской елке, установленной перед Белым домом.

      В праздничном мероприятии с почти вековой историей приняли участие президент США Дональд Трамп, его дети и первая леди. Церемонию вел актер Дин Кейн. Сначала перед собравшимися выступили американская певица и телеведущая Кэти Ли Гиффорд и инструментальный ансамбль Корпуса морской пехоты.

      Дональд Трамп, президент США: «Мы хотим пожелать всем счастливого Рождества и Нового года. Пусть у всех будут прекрасные праздники».

      Трамп не стал произносить долгих речей. Он начал обратный отсчет, подхваченный гостями праздника, сосчитав от 10 до 1, и на елке загорелись разноцветные огни. После этого начался концерт.

      Традиция зажигать огни на рождественской елке у Белого дома, заведенная в 1923 году тридцатым президентом США Джоном Калвином Кулиджем, ни разу не нарушалась, напоминает ТАСС.

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