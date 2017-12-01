Голландские ученые утверждают, что любви с первого взгляда не существует

Выступить с протестом против вердикта голландских ученых, кажется, готовы во всем мире. Неизвестно, что произошло со специалистами кафедры психологии Гронингенского университета, может, это
что-то личное, но они решили доказать, что любви с первого взгляда не существует.
По логике голландцев, даже Ромео к Джульетте питал не любовь, а несколько иное чувство. Так неужели они правы и существование «половинок», мгновенно узнающих друг друга, не более чем красивый миф, выяснял корреспондент НТВ Алексей Поляков.
Голландским ученым и не снилось, какие шекспировские страсти кипят в одной московской школе. Он старше нее, они встретились в детском саду и только каникулы разлучили их. И то ненадолго.
Сергей Логузов: «После уроков была перемена. Она ко мне подошла и сказала сразу: „Я тебя люблю“. Я был в шоке, что она мне это сказала».
Полина Шаповалова: «Он говорил: „Я тебя люблю и хочу на тебе жениться“. А я отвечала, что нам надо сначала подрасти, а потом жениться».
И что же, этого всего не бывает? То есть, где-то за тысячи километров отсюда люди в белых халатах разложили любовь на молекулы, исследовали 400 человек и написали почти приговор? К огорчению всех романтиков планеты, голландские ученые заявили, что то, что все считают «любовью с первого взгляда», на самом деле — сильное физическое влечение.
Химики, в отличие от лириков, винят во всем гормоны. Вот встретились он и она и начал мозг вырабатывать вазопрессин и окситоцин, которые смешались и получился гормон радости дофамин. А это ли не любовь?
Журналист и психолог Владимир Шахиджанян выступает против такого молекулярного подхода. Он не одну клавиатуру исписал, отвечая на тысячи вопросов «Про это», чуть ли не формулу любви вывел.
Владимир Шахиджанян, психолог, журналист: «Тебе так нравится человек, что без него в сто раз хуже. А когда он есть, даже если тебе в жизни в сто раз сложнее, то тебе на самом деле легче. Потому что рядом есть тот, кто любит тебя, и кого любишь ты».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Голландским ученым и не снилось, какие шекспировские страсти кипят в одной московской школе. Он старше нее, они встретились в детском саду и только каникулы разлучили их. И то ненадолго.
Сергей Логузов: «После уроков была перемена. Она ко мне подошла и сказала сразу: „Я тебя люблю“. Я был в шоке, что она мне это сказала».
Полина Шаповалова: «Он говорил: „Я тебя люблю и хочу на тебе жениться“. А я отвечала, что нам надо сначала подрасти, а потом жениться».
И что же, этого всего не бывает? То есть, где-то за тысячи километров отсюда люди в белых халатах разложили любовь на молекулы, исследовали 400 человек и написали почти приговор? К огорчению всех романтиков планеты, голландские ученые заявили, что то, что все считают «любовью с первого взгляда», на самом деле — сильное физическое влечение.
Химики, в отличие от лириков, винят во всем гормоны. Вот встретились он и она и начал мозг вырабатывать вазопрессин и окситоцин, которые смешались и получился гормон радости дофамин. А это ли не любовь?
Журналист и психолог Владимир Шахиджанян выступает против такого молекулярного подхода. Он не одну клавиатуру исписал, отвечая на тысячи вопросов «Про это», чуть ли не формулу любви вывел.
Владимир Шахиджанян, психолог, журналист: «Тебе так нравится человек, что без него в сто раз хуже. А когда он есть, даже если тебе в жизни в сто раз сложнее, то тебе на самом деле легче. Потому что рядом есть тот, кто любит тебя, и кого любишь ты».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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