Из-за коммунальной аварии 30 тысяч жителей Краснодара остались без тепла

Из-за прорыва тепломагистрали в Краснодаре без отопления и горячей воды остались 28,5 тысячи человек.
В Краснодаре ликвидируют последствия утечки на подземной теплотрассе диаметром 800 миллиметров, которая расположена на пересечении улиц Ким и Фурманова, пишет РИА Новости.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю: «В результате этого прекращена подача теплоносителя и горячей воды в 156 многоквартирных жилых дома, с населением 28,5 тысячи человек, 33 социально значимых объекта».
Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, восстановить подачу тепла планируют к девяти часам утра. Этой ночью в Краснодарском крае температура около 4 градусов выше нуля.
Напомним, похожая коммунальная авария произошла в среду на востоке Москвы. Горячая вода блокировала движение транспорта по Иркутской улице, 8 человек получили травмы и ожоги. Без теплоснабжения и горячей воды остались около миллиона жителей Восточного округа столицы.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю: «В результате этого прекращена подача теплоносителя и горячей воды в 156 многоквартирных жилых дома, с населением 28,5 тысячи человек, 33 социально значимых объекта».
Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, восстановить подачу тепла планируют к девяти часам утра. Этой ночью в Краснодарском крае температура около 4 градусов выше нуля.
Напомним, похожая коммунальная авария произошла в среду на востоке Москвы. Горячая вода блокировала движение транспорта по Иркутской улице, 8 человек получили травмы и ожоги. Без теплоснабжения и горячей воды остались около миллиона жителей Восточного округа столицы.
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