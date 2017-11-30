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    В Подмосковье двух собак застрелили на глазах у хозяйки

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    • Фото: Анна Лукьянова / vk.com
    В Подмосковье двух собак застрелили на глазах у хозяйки

    В Подмосковье двух собак застрелили на глазах у хозяйки

    В Подмосковье двух собак застрелили на глазах у хозяйки
  • Фото: Анна Лукьянова / vk.com

    • Пользователи соцсетей и зоозащитники требуют наказать мужчину, застрелившего овчарок из охотничьего ружья на глазах у их хозяйки.

    В Ногинском районе Подмосковья возле деревни Мишуково неизвестный мужчина расстрелял из охотничьего ружья двух овчарок. О расправе сообщила хозяйка собак, распространившая в соцсетях обращение с просьбой помочь разыскать убийцу и привлечь его к ответственности.

    Анна Лукьянова: «Сегодня, в 10:30 утра на прогулке в лесном массиве около деревни Мишуково, Ногинский район МО, неизвестный мужчина застрелил моих собак Ральфа и Пирата. Мужчина, возраст 60–65 лет, был с женой и двумя собаками породы бигль или похожими на них. Выстрелы были произведены в упор из охотничьего ружья на моих глазах. Объяснение простое: „Я вас не видел. Скажите спасибо, что вас не застрелил“».

    По словам хозяйки собак, после этого мужчина и его спутница покинули место преступления.

    Владелица собак написала заявление в полицию. На место происшествия приезжали следователи.

    В Подмосковье двух собак застрелили на глазах у хозяйки. Московская область, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Напомним, 22 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект с поправками в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, усиливающими ответственность за жестокое обращение с животными.

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