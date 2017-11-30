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    В Лондоне у рождественской ярмарки сгорел автомобиль. Великобритания, автомобили, пожары, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Лондоне у рождественской ярмарки сгорел автомобиль

    В Лондоне у рождественской ярмарки сгорел автомобиль

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    • Фото: @danielcjlangan / twitter.com
    В Лондоне у рождественской ярмарки сгорел автомобиль

    В Лондоне у рождественской ярмарки сгорел автомобиль

    В Лондоне у рождественской ярмарки сгорел автомобиль
    • Фото: @danielcjlangan / twitter.com

      • Полиция Лондона заявляет, что нет оснований связывать происшествие возле рождественской ярмарки с терроризмом.

      На одной из центральных улиц столицы Великобритании районе Пиннер у рождественской ярмарки сгорел автомобиль. Британские СМИ сообщили о взрыве и пожаре.

      В полиции Лондона заявили, что нет никаких оснований предполагать, что пожар возник по каким-либо подозрительным причинам, пишет РИА Новости.

      К месту происшествия сразу прибыли полиция и пожарные. Сейчас возгорание уже ликвидировано, пострадавших нет.

      После террористических атак в столице Великобритании любое происшествие может спровоцировать панику. Так например, неделю назад массовая паника охватила пассажиров лондонского метро. Несколько человек получили травмы в давке. Центр города был перекрыт полицией. Позже выяснилось, что причиной паники стала драка молодых людей на станции подземки. В соцсетях распространились сообщения о стрельбе, которые позже не подтвердились.

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